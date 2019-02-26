По данным на 2018 год, в Казани проживает 1 миллион 251 тысяча человек

СЕГОДНЯ 19:06 2019-02-26T19:06:57+03:00

21% от общего числа горожан составляют дети, которым нет еще 16 лет

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На заседании Казгордумы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин заявил, что в 2018 году в городе рождаемость превысила смертность в 1,6 раза. По этому показателю Казань лидирует среди других городов Приволжского федерального округа.

В итоге по данным на 2018 год, в столице Татарстана просиживает 1 миллион 251 тысяча человек. 21% от общего числа горожан составляют дети, которым нет еще 16 лет.

За указанный год в городе зарегистрировано появление на свет 21 тысячи младенцев. Это по сути спад, но тем не менее это в 2,3 раза больше детей, чем в том же в 2000-ом. В целом же начиная с 2010 года Казань била демографические рекорды.

- Сейчас мамами и папами становятся представители малочисленного поколения девяностых. Именно поэтому последние 2 года мы наблюдаем незначительное падение уровня рождаемости, - пояснил Ильсур Метшин.

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ИСТОЧНИК KP.RU