2019-02-26T18:30:24+03:00
Общество

Татарстанцев предупреждают о тумане и обещают 1 марта сильный ветер

В порывах он будет достигать скорости до 16 м/с
Олег ЛУГОВОЙ
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Туман ожидается ночью и утром 27 февраля.Туман ожидается ночью и утром 27 февраля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В эту среду, 27 февраля, по прогнозам Гидрометцентра Татарстана, ночью и утром на территории республики местами ожидается туман. Максимум, что покажут днем столбики термометров так это от -2 до -7 градусов (в Казани от -3 до -5).

В четверг же в светлое время суток местами обещают слабую метель и температуру воздуха от -2 до -7 градусов. На дорогах гололедица.

В первый же день весны – 1 марта, татарстанцев днем ожидает мокрый снег с моросью и сильный ветер – в порывах до 16 м/с. При этом потеплеет – температура воздуха в своих максимальных значениях будет от -4 до +1 градуса. На дорогах все та же гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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