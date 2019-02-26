В Чебоксарах девять многоэтажек поборются за звание дома образцового содержания и 180 тысяч рублей
Стали известны адреса финалистов ежегодного общегородском смотре-конкурсе «Дом образцового содержания» в Чебоксарах. Из 42 заявок в трех номинациях по традиции были отобраны 9 домов.
Так, среди многоквартирных дома со сроком эксплуатации до 5 лет включительно лучшими на данный момент стали:
- дом № 4 (корпус 1) на бульваре Солнечный;
- дом №1 по улице Рождественского;
- дом №3 по улице Лукина.
Среди многоэтажек со сроком эксплуатации от 6 лет до 15 лет включительно за победу предстоит побороться:
- дому №80 (1 корпус) на улице Ленинского Комсомола;
- дому №5 на улице Базарная;
- дому №4 на улице Герцена.
И, наконец, в списке претендентов на номинацию «Многоквартирные дома со сроком эксплуатации от 16 лет» оказались:
- дом №3 на улице Ярмарочная;
- дом №6/1 на улице Маршака;
- дом №4 на улице 139 Стрелковой Дивизии.
Итоги конкурса будут подведены 14 марта текущего года. Кроме звания дома-победители получат дипломы и денежные призы. Общий призовой фонд составляет целых 180 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU