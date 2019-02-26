2019-02-26T17:41:09+03:00
Общество

В Чебоксарах девять многоэтажек поборются за звание дома образцового содержания и 180 тысяч рублей

Результаты конкурса будут подведены 14 марта текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стали известны адреса финалистов ежегодного общегородском смотре-конкурсе «Дом образцового содержания» в Чебоксарах. Из 42 заявок в трех номинациях по традиции были отобраны 9 домов.

Так, среди многоквартирных дома со сроком эксплуатации до 5 лет включительно лучшими на данный момент стали:

- дом № 4 (корпус 1) на бульваре Солнечный;

- дом №1 по улице Рождественского;

- дом №3 по улице Лукина.

Среди многоэтажек со сроком эксплуатации от 6 лет до 15 лет включительно за победу предстоит побороться:

- дому №80 (1 корпус) на улице Ленинского Комсомола;

- дому №5 на улице Базарная;

- дому №4 на улице Герцена.

И, наконец, в списке претендентов на номинацию «Многоквартирные дома со сроком эксплуатации от 16 лет» оказались:

- дом №3 на улице Ярмарочная;

- дом №6/1 на улице Маршака;

- дом №4 на улице 139 Стрелковой Дивизии.

Итоги конкурса будут подведены 14 марта текущего года. Кроме звания дома-победители получат дипломы и денежные призы. Общий призовой фонд составляет целых 180 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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