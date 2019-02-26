2019-02-26T17:01:25+03:00
Экономика

В 2019 году на благоустройство казанских парков и скверов выделят почти 1,5 миллиарда рублей

Это на 212 миллионов больше нежели в 2018-ом
Олег ЛУГОВОЙ
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Эти деньги потратят на 9 общественных пространств.Эти деньги потратят на 9 общественных пространств.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как сообщил на очередном заседании Казгордумы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, в 2019 году на благоустройство городских парков и скверов выделят почти 1,5 миллиарда рублей. Как оказалось, это на 212 миллионов рублей больше нежели в 2018-ом.

Так, в этом году решено заняться 9 общественными пространствами: вторая очередь сквера на улице Абсалямова, территория Центра семьи «Казан», лесопарковая зона «Дубрава», пляжные зоны озер Лебяжье и Комсомольское, пешеходная зона от Ленинского сада до улицы Баумана, сквер Орджоникидзе и Юнусовской площади, а также набережная озера Нижний Кабан.

Также градоначальник отметил, что к маю этого года завершат работы и по благоустройству Аллеи Славы в поселке Юдино, а около НКЦ «Казань» будет обустроен новый детский парк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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