В Казани автобус проехался по лежащему мужчине
Накануне в столице Татарстана автобус проехался по лежащему на дороге мужчине. Дорожно-транспортное происшествие произошло около часа дня на улице Даурская около дома №40.
По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость. В результате многотонная махина переехала человека, который в этот момент лежал на дороге.
У 34-летнего пострадавшего медики зафиксировали закрытый перелом таза и перелом ключицы со смещением. С этими травмами мужчину срочно госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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