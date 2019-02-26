2019-02-26T16:35:04+03:00
Происшествия

В Казани автобус проехался по лежащему мужчине

Пострадавшего срочно доставили в больницу
Олег ЛУГОВОЙ
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У 34-летнего пострадавшего медики зафиксировали закрытый перелом таза и перелом ключицы со смещением.У 34-летнего пострадавшего медики зафиксировали закрытый перелом таза и перелом ключицы со смещением.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Накануне в столице Татарстана автобус проехался по лежащему на дороге мужчине. Дорожно-транспортное происшествие произошло около часа дня на улице Даурская около дома №40.

По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость. В результате многотонная махина переехала человека, который в этот момент лежал на дороге.

У 34-летнего пострадавшего медики зафиксировали закрытый перелом таза и перелом ключицы со смещением. С этими травмами мужчину срочно госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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