Неправильные тефтели: в Татарстане посудомойщица и повар, отравившие 89 школьников, приговорены к обязательным работам

СЕГОДНЯ 16:19 2019-02-26T16:19:53+03:00

Данный приговор суда в свою законную силу пока не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Огласили приговор посудомойщице ресторана 57-летней Рафиде Камалетдиновой и повару Актанышской школы № 2» 48-летней Ильсеяр Адгамовой. Их признали виновными в отравлении 89 детей.

Так, в августе прошлого года в ресторане «Актаныш» Камалетдинова плохо продезинфицировала мясорубку и разделочный нож. Которые потом были использованы для приготовления полуфабриката мясных тефтелей с рисом. Они были поставлены в местную школу №2.

Там, 5 сентября Адгамова, зная о неисправности пекарного шкафа, использовала его для термической обработки. При этом данную процедуру она не повторила после добавления соуса.

В результате, поев эти тефтели, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в больницу обратились 89 детей. При этом 25 из них были госпитализированы.

- Приговором суда за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшим по неосторожности массовое заболевание людей, женщинам назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ каждой, - сообщает СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU