"Карьера, как кардиограмма при тахикардии": Бывший вратарь "Рубина" Джанаев интересен аутсайдеру польской Экстраклассы

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-26T15:59:31+03:00

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Голкипер Сослан Джанаев, который покинул "Рубин" 8 февраля, пока не определился со своим следующим клубом. Ходили разговоры, что вратарь может оказаться в "Урале" или "Енисее", но, по данным СМИ, у Джанаева появился новый вариант - польский клуб "Медзь".

По данным польских СМИ, игрок в ближайшее время должен пройти медобследование и, возможно, подпишет контракт. Отметим, что "Медзь" далеко не фаворит в элите польского футбола. Команда идет 13-й среди 16 команд Экстраклассы.

Любители футбола, обсуждая возможный переход Джанаева на различных форумах и в соцсетях, недоумевают. По их мнению, Джанаев мог бы пригодиться и в России, а "Медзь" будет для Сослана не одним, а сразу тремя шагами назад.

Один из "комментаторов" и вовсе высказал мысль, что карьера Джанаева похожа на "кардиограмму при тахикардии".

напомним, что Джанаев - начинал в челнинском "КАМАЗе", откуда перебрался в московский "Спартак", потом были неудачные отрезки в "Ахмате" и "Алании", а затем снова взлет - сперва "Ростов", потом "Рубин".

ИСТОЧНИК KP.RU