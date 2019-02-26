В 2018 году зарплаты жителей Чувашии выросли почти на 10%

СЕГОДНЯ 18:11 2019-02-26T18:11:45+03:00

В декабре 2018 года средняя зарплата в регионе находилась на рекордной отметке в 34,1 тысячи рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце года их средний показатель составлял 27 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в 2018 году жители Чувашии в среднем получали 27 тысяч рублей за месяц. Если соотнести эту цифру с 2017 годом (24,5 тысяч рублей), то можно сделать вывод, что зарплата жителей республики выросла на 9,9%. Соответствующие данные приводит Чувашстат.

Интересно, что в декабре 2018 года средняя зарплата в регионе находилась на отметке в 34,1 тысячи рублей. Это был самый высокий показатель как минимум за два последних года.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU