2019-02-26T18:11:45+03:00
Экономика

В 2018 году зарплаты жителей Чувашии выросли почти на 10%

В конце года их средний показатель составлял 27 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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В декабре 2018 года средняя зарплата в регионе находилась на рекордной отметке в 34,1 тысячи рублейВ декабре 2018 года средняя зарплата в регионе находилась на рекордной отметке в 34,1 тысячи рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что в 2018 году жители Чувашии в среднем получали 27 тысяч рублей за месяц. Если соотнести эту цифру с 2017 годом (24,5 тысяч рублей), то можно сделать вывод, что зарплата жителей республики выросла на 9,9%. Соответствующие данные приводит Чувашстат.

Интересно, что в декабре 2018 года средняя зарплата в регионе находилась на отметке в 34,1 тысячи рублей. Это был самый высокий показатель как минимум за два последних года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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