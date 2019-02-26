2019-02-26T15:48:54+03:00
Общество

Президент Татарстана о демографии в республике: «Главное, уговорить женщин»

Рустам Минниханов предложил мэру Казани на повысить показатели «на личном примере»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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В этот вторник в заседании Казгордумы принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Он, в частности, отметил, что ситуация с демографией в целом по России плоха, да и отдельно по республике есть падение показателя по рождаемости. При этом глава региона обратился к мэру Казани Ильсуру Метшина улучшить ситуацию показав «на личном примере».

- Откуда у нас демография будет? Надо удовлетворить наших женщин. Я думаю, мужики-то не откажутся. Главное, уговорить женщин, - в итоге заключил Рустам Минниханов.

Он напомнил, что изменить демографическую ситуацию в лучшую сторону – это поручение Президента России Владимира Путина, которое он дал во время своего послания к Федеральному собранию РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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