В нескольких районах Чувашии может пахнуть газом, но это нормально
Дело в том, что с 26 февраля по 4 марта на их территориях будет перевозиться одорант
Запах может стоять как в самих Чебоксарах, так и в Чебоксарском, Ядринском, Моргаушском, Шумерлинском и Вурнарском районахФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Стало известно, что с 26 февраля до 4 марта Чебоксарское линейное производственное управление магистральных газопроводов будет перевозить одорант (вещество, которое добавляют в газ, чтобы придать ему характерный запах – Ред.).
В связи с этим запах газа может стоять как в самих Чебоксарах, так и в Чебоксарском, Ядринском, Моргаушском, Шумерлинском и Вурнарском районах. Жителей просят не переживать по поводу запаха - это нормально.
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ИСТОЧНИК KP.RU