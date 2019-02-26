В нескольких районах Чувашии может пахнуть газом, но это нормально

СЕГОДНЯ 16:54 2019-02-26T16:54:57+03:00

Запах может стоять как в самих Чебоксарах, так и в Чебоксарском, Ядринском, Моргаушском, Шумерлинском и Вурнарском районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Дело в том, что с 26 февраля по 4 марта на их территориях будет перевозиться одорант

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Стало известно, что с 26 февраля до 4 марта Чебоксарское линейное производственное управление магистральных газопроводов будет перевозить одорант (вещество, которое добавляют в газ, чтобы придать ему характерный запах – Ред.).

В связи с этим запах газа может стоять как в самих Чебоксарах, так и в Чебоксарском, Ядринском, Моргаушском, Шумерлинском и Вурнарском районах. Жителей просят не переживать по поводу запаха - это нормально.

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ИСТОЧНИК KP.RU