В Казани планирует открыть детский научный центр «Кванториум»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-26T15:13:56+03:00

Ребятам там будут показывать опыты

Изменить размер текста: A A

26 февраля на брифинге в Кабмине Татарстана руководитель республиканского Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина заявила, что в Казани планируется открытие детского научного центра «Кванториум».

По ее словам, в России подобных объектов мало, а в столице Татарстана он разместиться на территории «Казанской ярмарки».

В этом центре будут проходить выездные школьные занятия по химии и физики. Ребятам с помощью современных технологий в интерактивной форме будут объяснять различные законы, а также показывать опыты.

По мнению Миннулиной, под этот проект можно будет довольно быстро найти инвесторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани хотят построить башню «Тюбетей Tower» за 350 миллионов рублей (подробности)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU