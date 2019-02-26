В Казани планирует открыть детский научный центр «Кванториум»
26 февраля на брифинге в Кабмине Татарстана руководитель республиканского Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина заявила, что в Казани планируется открытие детского научного центра «Кванториум».
По ее словам, в России подобных объектов мало, а в столице Татарстана он разместиться на территории «Казанской ярмарки».
В этом центре будут проходить выездные школьные занятия по химии и физики. Ребятам с помощью современных технологий в интерактивной форме будут объяснять различные законы, а также показывать опыты.
По мнению Миннулиной, под этот проект можно будет довольно быстро найти инвесторов.
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ИСТОЧНИК KP.RU