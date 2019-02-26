Татарстанец заступился за сестру и получил от ревнивца удар ножом в спину

СЕГОДНЯ 14:27 2019-02-26T14:27:10+03:00

Тело мужчины было обнаружено в коровнике, где он работал

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В коровнике деревни Верхнее Балтаево Апастовского района Татарстана было обнаружено тело 51-летнего работника. Мужчина скончался от ножевого ранения в грудную клетку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в совершении этого преступления был задержан 53-летний коллега погибшего. Мужчина не стал отрицать своей причастности к произошедшему.

По предварительным данным, он является сожителем сестры убитого. Задержанный затевал с женщиной ссоры на почве ревности. Вот за нее и решился вступиться ее брат. В коровнике, где работали мужчины, потерпевший на этом фоне и ударил подозреваемого по лицу. За что получил от ревнивца удар ножом в спину, от которого и скончался на месте.

- В настоящее время задержанный заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU