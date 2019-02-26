С 2019 по 2024 годы в Казани хотят расселить 51 аварийный дом

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-26T14:02:07+03:00

В 2018 году завершилась адресная программа по переселению горожан из аварийного фонда 2013-2017 годов. Это 89 домов. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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На заседании Казгордумы с итогами 2018 года и планах на этот год выступил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Так, по его словам, в 2018 году завершилась адресная программа по переселению горожан из аварийного фонда 2013-2017 годов. Это 89 домов, которые пришлось покинуть порядка пяти тысячам человек.

В 2019-ом в планах принятие новой программы, которая будет работать вплоть до 2024 года. Речь идет о расселении 51 аварийного дома.

Отметил в своем выступлении Ильсур Метшин и обманутых дольщиков. Так, по его заверениям, в 2019 году в планах достроить еще четыре проблемных дома. Отметим, что в 2018-ом в городе в эксплуатацию также было сдано четыре подобных объекта.

Сообщил градоначальник и о дальнейшем развитии инфраструктуры микрорайона «Салават Купере». Так, в 2019 году там хотят построить еще три детских сада на 740 воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU