2019-02-26T13:26:34+03:00
Экономика

В 2018 году крупные и средние предприятия Казани отгрузили товаров на 314,9 миллиарда рублей

Индекс промышленного производства в городе, по сравнению с 2017-ом, вырос на 4,8%
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Эти данные были озвучены 26 февраля на заседании Казгордумы.Эти данные были озвучены 26 февраля на заседании Казгордумы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В этот вторник на заседании Казгордумы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин сообщил, что за 2018 год крупные и средние предприятия города отгрузили товаров и оказали услуг на 314,9 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущем годом рост на 8%. Также на 4,8% вырос в Казани и индекс промышленного производства.

Также, по словам градоначальника, общий объем инвестиции пришедших в 2018-ом составил 200,2 миллиарда рублей.

Кроме того, зафиксирован рост розничной торговли – на 7,3%, который составил 532,4 миллиарда рублей; в сфере общепита - на 6,8%; в сфере платных услуг - на 2,2%.

Оборот малых предприятий, где работают порядка 175 тысяч человек, к уровню 2017 года вырос на 24,5% и составил 433,6 миллиарда рублей.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неправильные тефтели: в Татарстане посудомойщица и повар, отравившие 89 школьников, приговорены к обязательным работам
"Карьера, как кардиограмма при тахикардии": Бывший вратарь "Рубина" Джанаев интересен аутсайдеру польской Экстраклассы
Президент Татарстана о демографии в республике: «Главное, уговорить женщин»
В Казани планирует открыть детский научный центр «Кванториум»
Билайн в 2018 году в 1,5 раза увеличил сеть LTE
Татарстанец заступился за сестру и получил от ревнивца удар ножом в спину
С 2019 по 2024 годы в Казани хотят расселить 51 аварийный дом
В Татарстане из-за нарушений закрыли 11 частных клиник пластической хирургии
В Татарстане за 200 тысяч рублей продают льва из автомобильных покрышек
"Денег нет": мэр Казани дал понять, что льготных проездных студентам ждать не стоит
ВТБ рефинансировал рекордное количество ипотечных кредитов
В Казани хотят построить башню «Тюбетей Tower» за 350 миллионов рублей
Три района Казани 27 февраля останутся без света
За 2018 год цена на жилье в новостройках Казани выросла на 19%
Минсельхозпрод Татарстана: цены на хлеб в республике не повысятся
Мэр Набережных Челнов просит больше власти для борьбы с алкомаркетами
В Татарстане автобус полный людей попал в ДТП: два человека пострадали
"Давайте мечтать": Мэр Казани хочет сделать проезд в общественном транспорте бесплатным
Аэропорт "Казань" начал обслуживать пассажиров с электронными талонами на посадку
Это даже не "Аргентина-Ямайка": "Ак Барс" с треском проиграл "Авангарду" в первом матче плей-офф
В Казани приставы закрыли опасный торговый центр
В Чувашии под угрозой затопления 9 сел и деревень