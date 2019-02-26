В 2018 году крупные и средние предприятия Казани отгрузили товаров на 314,9 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:26 2019-02-26T13:26:34+03:00

Эти данные были озвучены 26 февраля на заседании Казгордумы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Индекс промышленного производства в городе, по сравнению с 2017-ом, вырос на 4,8%

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В этот вторник на заседании Казгордумы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин сообщил, что за 2018 год крупные и средние предприятия города отгрузили товаров и оказали услуг на 314,9 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущем годом рост на 8%. Также на 4,8% вырос в Казани и индекс промышленного производства.

Также, по словам градоначальника, общий объем инвестиции пришедших в 2018-ом составил 200,2 миллиарда рублей.

Кроме того, зафиксирован рост розничной торговли – на 7,3%, который составил 532,4 миллиарда рублей; в сфере общепита - на 6,8%; в сфере платных услуг - на 2,2%.

Оборот малых предприятий, где работают порядка 175 тысяч человек, к уровню 2017 года вырос на 24,5% и составил 433,6 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU