В Татарстане из-за нарушений закрыли 11 частных клиник пластической хирургии

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-26T13:40:01+03:00

В общей сложности, в России почти 70% подобных учреждений попали в немилость Росздравнадзора

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Стало известно, что после проверок Росздравназора в Татарстане закрыли 11 частных клиник пластической хирургии. Причины тому выявленные нарушения. Это, например, отсутствие круглосуточного наблюдения врачей, использование некачественных медицинских изделий и хранение лекарств не по правилам. Также, в Татарстане проверка выявила недостаточную профессиональную подготовку самих пластических хирургов.

В общей сложности, в России в немилость ведомства попали почти 70% подобных заведений. Так, число клиник-нарушителей составило 820 из 1,2 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU