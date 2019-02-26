В Татарстане из-за нарушений закрыли 11 частных клиник пластической хирургии
Стало известно, что после проверок Росздравназора в Татарстане закрыли 11 частных клиник пластической хирургии. Причины тому выявленные нарушения. Это, например, отсутствие круглосуточного наблюдения врачей, использование некачественных медицинских изделий и хранение лекарств не по правилам. Также, в Татарстане проверка выявила недостаточную профессиональную подготовку самих пластических хирургов.
В общей сложности, в России в немилость ведомства попали почти 70% подобных заведений. Так, число клиник-нарушителей составило 820 из 1,2 тысяч.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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