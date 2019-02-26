2019-02-26T13:40:01+03:00
Здоровье

В Татарстане из-за нарушений закрыли 11 частных клиник пластической хирургии

В общей сложности, в России почти 70% подобных учреждений попали в немилость Росздравнадзора
Алина ГАБДУЛИНА
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В частности, в Татарстане среди прочих нарушений проверка выявила недостаточную профессиональную подготовку пластических хирурговВ частности, в Татарстане среди прочих нарушений проверка выявила недостаточную профессиональную подготовку пластических хирурговФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Стало известно, что после проверок Росздравназора в Татарстане закрыли 11 частных клиник пластической хирургии. Причины тому выявленные нарушения. Это, например, отсутствие круглосуточного наблюдения врачей, использование некачественных медицинских изделий и хранение лекарств не по правилам. Также, в Татарстане проверка выявила недостаточную профессиональную подготовку самих пластических хирургов.

В общей сложности, в России в немилость ведомства попали почти 70% подобных заведений. Так, число клиник-нарушителей составило 820 из 1,2 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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