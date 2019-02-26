В Татарстане за 200 тысяч рублей продают льва из автомобильных покрышек

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-26T13:04:05+03:00

Информация появилось на одном из сайтов объявлений

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Одна из шиномонтажных компаний Комсомольского района Набережных Челнов решила немного сменить ассортимент товаров и опубликовала объявление о продаже фигуры льва.

Высота своеобразной скульптуры из автомобильных покрышек составляет 2 метра, длинна – 4 метра, а ширина – 1 метр.

Умельцы дают понять, что готовы принимать заказы горожан и изготавливать подобные фигуры любых размеров

За готового гигантского льва продавец просит 200 тысяч рублей. Однако умельцы дают понять, что готовы принимать заказы горожан и изготавливать подобные фигуры любых размеров.

ИСТОЧНИК KP.RU