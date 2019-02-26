В Татарстане за 200 тысяч рублей продают льва из автомобильных покрышек
Высота фигуры составляет 2 метра, а длинна – 4 метра [фото]
Информация появилось на одном из сайтов объявлений
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Одна из шиномонтажных компаний Комсомольского района Набережных Челнов решила немного сменить ассортимент товаров и опубликовала объявление о продаже фигуры льва.
Высота своеобразной скульптуры из автомобильных покрышек составляет 2 метра, длинна – 4 метра, а ширина – 1 метр.
Умельцы дают понять, что готовы принимать заказы горожан и изготавливать подобные фигуры любых размеров
За готового гигантского льва продавец просит 200 тысяч рублей. Однако умельцы дают понять, что готовы принимать заказы горожан и изготавливать подобные фигуры любых размеров.
ИСТОЧНИК KP.RU