2019-02-26T12:48:56+03:00
Общество

"Денег нет": мэр Казани дал понять, что льготных проездных студентам ждать не стоит

По словам Ильсура Метшина, решение данной проблемы находится вне компетенции городских властей
Владимир КРУПСКИЙ
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Студентам придется как и всем, платить за проезд 27 рублей.Студентам придется как и всем, платить за проезд 27 рублей.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Льготных проездных для студентов в Казани не будет, по крайней мере пока. Об этом мэр Казани Ильсур Метшин рассказал в ходе встречи со студентами и преподавателями аграрного университета.

Транспортный вопрос для студентов в последнее время весьма актуален. Здания вуза расположены в разных районах города, и учащимся приходится тратить немало времени и средств, чтобы добраться из одного в другое, например, из центра города до станции метро «Горки».

В подобной ситуации оказались и студенты других вузов. Даже удалось создать петицию о компенсации проезда студентам, которая набрала 45 тысяч подписей. Впрочем, решить вопрос это не поможет. По словам Метшина, решение проблемы находится вне компетенции городских властей.

- Компенсация или введение льготных проездных – это вопрос только денег. У города, к сожалению, пока таких денег нет. Казань собирает 157 миллиардов рублей налогов в год, и только 30 миллиардов рублей остаются в Казани. Остальное уходит в вышестоящие бюджеты, – пояснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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