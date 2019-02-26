За 2018 год цена на жилье в новостройках Казани выросла на 19%
Теперь средняя стоимость недвижимости в городе составляет 80,2 тысячи рублей за квадратный метр
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что за прошедший год в Казани выросли цены на жилье в новостройках. Да еще как! Стоимость квадратного метра стала выше на 19% и теперь находится на отметке в 80,2 тысячи рублей. Этот скачок является наиболее существенным ростом среди российских городов-миллионников.
По информации ЦИАНа, в России цена на квартиры в новостройках подорожала на 6%. Однако одновременно есть и ее снижение - в Ростове-на-Дону и Самаре на 2% и 5% соответственно.
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ИСТОЧНИК KP.RU