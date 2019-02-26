Мэр Набережных Челнов просит больше власти для борьбы с алкомаркетами
На итоговом заседании совета Набережных Челнов с участием президента Татарстана Рустама Минниханова мэр города Наиль Магдеев посетовал о том, что муниципалитету не хватает власти для борьбы с незаконной продажей спиртного.
По словам градоначальника, несмотря на то, что надзорные органы постоянно усиливают работу по выявлению нелегальных торговых точек, жалоб от жителей Набережных Челнов меньше не становится.
В частности, горожане недовольны тем, что различные алкомаркеты продолжают появляться в жилых массивах, как грибы после дождя. Особенно людей возмущают торговые точки по продаже алкоголя в подземных переходах, на остановках общественного транспорта, а также на первых этажах многоквартирных домов.
Поэтому Наиль Магдеев и считает, что местной мэрии нужно больше власти в плане определения места для появления тех самых алкомаркетов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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