2019-02-26T10:44:30+03:00
Общество

Мэр Набережных Челнов просит больше власти для борьбы с алкомаркетами

О недостаточных полномочиях муниципалитета он заявил президенту Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
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Предлагается предоставить местным властям право голоса при определении места, где будут располагаться алкомаркеты.Предлагается предоставить местным властям право голоса при определении места, где будут располагаться алкомаркеты.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На итоговом заседании совета Набережных Челнов с участием президента Татарстана Рустама Минниханова мэр города Наиль Магдеев посетовал о том, что муниципалитету не хватает власти для борьбы с незаконной продажей спиртного.

По словам градоначальника, несмотря на то, что надзорные органы постоянно усиливают работу по выявлению нелегальных торговых точек, жалоб от жителей Набережных Челнов меньше не становится.

В частности, горожане недовольны тем, что различные алкомаркеты продолжают появляться в жилых массивах, как грибы после дождя. Особенно людей возмущают торговые точки по продаже алкоголя в подземных переходах, на остановках общественного транспорта, а также на первых этажах многоквартирных домов.

Поэтому Наиль Магдеев и считает, что местной мэрии нужно больше власти в плане определения места для появления тех самых алкомаркетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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