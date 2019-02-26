В Татарстане автобус полный людей попал в ДТП: два человека пострадали

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-26T10:34:38+03:00

По предварительным данным, столкновение произошло, когда водитель легковушки пошел на обгон грузовика. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участниками аварии стали также грузовик и легковушка

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В этот вторник около 8.30 в Зеленодольском районе Татарстана столкнулись автобус НефАЗ, грузовой КамАЗ и легковой автомобиль Хундай.

Водитель последней, по предварительным данным, на 97 километре дороги Йошкар-Ола-Зеленодольск трассы М-7 «Волга» решил обогнать указанный грузовик. Выехав для этого на встречку, он столкнулся с автобусом НефАЗ, который вез 25 пассажиров.

От удара Хундай откинуло на КамАЗ. В результате пострадали водитель иномарки и пассажир автобуса.

- На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщают в МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU