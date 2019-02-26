В Татарстане автобус полный людей попал в ДТП: два человека пострадали
В этот вторник около 8.30 в Зеленодольском районе Татарстана столкнулись автобус НефАЗ, грузовой КамАЗ и легковой автомобиль Хундай.
Водитель последней, по предварительным данным, на 97 километре дороги Йошкар-Ола-Зеленодольск трассы М-7 «Волга» решил обогнать указанный грузовик. Выехав для этого на встречку, он столкнулся с автобусом НефАЗ, который вез 25 пассажиров.
От удара Хундай откинуло на КамАЗ. В результате пострадали водитель иномарки и пассажир автобуса.
- На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщают в МВД Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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