Минсельхозпрод Татарстана: цены на хлеб в республике не повысятся
Слухи о том, что с 1 марта в Татарстане повысятся цены на социальные виды хлеба, оказались не достоверными. Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики официально опровергает информацию о росте стоимости продукта.
Кроме того, ведомство отмечает, что ради стабильности цен в 2018 году местным хлебопекарным предприятиям были предоставлены субсидии на общую сумму порядка 38,4 миллионов рублей. В 2019 году на эти же цели будет выделено 41,1 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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