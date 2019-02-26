2019-02-26T11:04:15+03:00
Экономика

Минсельхозпрод Татарстана: цены на хлеб в республике не повысятся

Для этого в 2018 году хлебопекарным предприятиям региона были предоставлены субсидии
Алина ГАБДУЛИНА
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В 2019 году на эти же цели будет выделено 41,1 миллиона рублейВ 2019 году на эти же цели будет выделено 41,1 миллиона рублейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Слухи о том, что с 1 марта в Татарстане повысятся цены на социальные виды хлеба, оказались не достоверными. Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики официально опровергает информацию о росте стоимости продукта.

Кроме того, ведомство отмечает, что ради стабильности цен в 2018 году местным хлебопекарным предприятиям были предоставлены субсидии на общую сумму порядка 38,4 миллионов рублей. В 2019 году на эти же цели будет выделено 41,1 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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