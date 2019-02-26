2019-02-26T11:50:33+03:00
Общество

Три района Казани 27 февраля останутся без света

Электричество отключат из-за планового ремонта
Владимир КРУПСКИЙ
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Без света останутся как многоквартирные дома, так и частный сектор.Без света останутся как многоквартирные дома, так и частный сектор.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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27 февраля часть Казани вновь останется без света. Так, с 8.00 до 11.00 электричества не будет в домах Вахитовского района по адресам: Сары Садыковой, 7, Тукая, 66.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в доме №40 по улице Подлужная.

С 13.00 до 16.00 света не будет в Приволжском районе в доме №77 по улице Качалова, а также по улице Шаляпина, 14, 14/83.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в домах частного сектора поселка Борисково Приволжского района по улицам Борисковская и Пожарная.

С 9.00 до 18.00 без света останутся дома Советского района по улицам Гвардейская, 7, Патриса Лумумбы, 26, а также жители частного сектора по улицам Гастелло, 17-27, Матросова, 1-9, 6-16, Расковой, 5, 8-13, Цымлянская, 6-14, Шуртыгина, 6-20, Салавата Юлаева, 5, 7, 9.

С 8.00 до 17.00 свет отключат в домах частного сектора поселка Привольный по улицам Жилякле, Икмякле, Карачаровская, Кызылтау, Ореховая, Счастливая.

С 8.00 до 18.00 электричества не будет в домах частного сектора поселка Константиновка по улицам Загоскина, Коринфского, Райская, Тенишева, Хлебникова.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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