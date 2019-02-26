"Давайте мечтать": Мэр Казани хочет сделать проезд в общественном транспорте бесплатным

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-26T10:09:44+03:00

По его словам, такой опыт есть в некоторых городах мира, но для его реализации нужна стабильность экономики

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Мэр Казани Ильсур Метшин во время встречи со студентами и преподавателями аграрного университета рассказал о своей мечте. По его словам, он хочет сделать бесплатным проезд в общественном транспорте в столице Татарстана.

По словам градоначальника, в мире есть порядка 15 городов, где ввели бесплатный проезд, но для этого необходимы экономическая стабильность на всех уровнях и большая налоговая база.

- Такой опыт есть, он, конечно, кажется фантастическим, но давайте мечтать. К тому же в таких городах на 30-35% сокращается количество машин на дорогах, улучшается экология и развивается туризм, который притягивает тех же студентов с ограниченным бюджетом, – рассказал Метшин.

Отметим, что бесплатный проезд в городском транспорте действует, например, в английском Манчестере, австралийском Мельбурне, швейцарской Женеве, американском Майами, а также в столице Малайзии Куала-Лумпур. Есть города с бесплатным проездом во Франции, Италии и даже в Исландии и Литве.

ИСТОЧНИК KP.RU