2019-02-26T09:24:57+03:00
Спорт

Это даже не "Аргентина-Ямайка": "Ак Барс" с треском проиграл "Авангарду" в первом матче плей-офф

Казанцы пропустили шесть безответных шайб
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Минувшим вечером стартовала первая стадия плей-офф Кубка Гагарина. "Ак Барсу" выпало играть с "Авангардом". При этом, именно у омичей преимущество своей площадки. Хоть площадку можно назвать "своей" только номинально. Весь сезон "Авангард" был вынужден играть в подмосковной Балашихе.

Впрочем, к местному льду омичи привыкли, что и доказали в матче с "Ак Барсом". В первом периоде хозяева льда забросили в ворота казанцев две шайбы. Отличились Зернов и Покка. Второй период также прошел при преимуществе "Авангарда". Счет по итогам 40 минут игры увеличился до 4:0. Точными бросками отметились Манукян и Франсон.

Третий период, по сути, был уже формальностью. Казанцы пытались размочить счет, но в атаке у них мало что получалось. А вот "Авангард" продолжал втаптывать в лед действующих чемпионов. Сергей Шумаков сперва заставил зрителей вспомнить песню группы "Чайф" про матч Аргентины и Ямайки, а затем поставил окончательную точку в матче. 6:0 - победа "Авангарда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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