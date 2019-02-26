2019-02-26T09:49:31+03:00
Туризм

Аэропорт "Казань" начал обслуживать пассажиров с электронными талонами на посадку

Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани
Лика ИСАЕВА
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Вот так теперь можно пройти на посадку в аэропортуВот так теперь можно пройти на посадку в аэропортуФото: Из материалов пресс-службы
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В Международном аэропорту «Казань» рассказали, что любой пассажир, вылетающий из этой воздушной гавани, может пройти на посадку с электронным посадочным талоном.

Для того, чтобы пройти на посадку и не распечатывать посадочный талон, пассажиру необходимо пройти регистрацию онлайн. Достаточно лишь предоставить сотрудникам воздушной гавани дисплей смартфона или планшета с QR-кодом электронного билета.

- Техническое оснащение аэропорта позволяет обслуживать пассажиров в соответствии с данной технологией, которая была успешно использована в казанском аэропорту в тестовом режиме ещё в 2018 году, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Тем не менее пассажиры могут самостоятельно воспользоваться аппаратами печати посадочных талонов. Также их могут выдать на стойках регистрации. На данный момент аэропорт «Казань» активно обслуживает пассажиров с электронными посадочными талонами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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