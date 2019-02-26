Аэропорт "Казань" начал обслуживать пассажиров с электронными талонами на посадку
В Международном аэропорту «Казань» рассказали, что любой пассажир, вылетающий из этой воздушной гавани, может пройти на посадку с электронным посадочным талоном.
Для того, чтобы пройти на посадку и не распечатывать посадочный талон, пассажиру необходимо пройти регистрацию онлайн. Достаточно лишь предоставить сотрудникам воздушной гавани дисплей смартфона или планшета с QR-кодом электронного билета.
- Техническое оснащение аэропорта позволяет обслуживать пассажиров в соответствии с данной технологией, которая была успешно использована в казанском аэропорту в тестовом режиме ещё в 2018 году, - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Тем не менее пассажиры могут самостоятельно воспользоваться аппаратами печати посадочных талонов. Также их могут выдать на стойках регистрации. На данный момент аэропорт «Казань» активно обслуживает пассажиров с электронными посадочными талонами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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