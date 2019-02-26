В Казани приставы закрыли опасный торговый центр
В Кировском районе столицы Татарстана во время проверки пожарной безопасности в ТЦ на улице Фрунзе были выявлены нарушения, которые делали пребывание посетителей торгового центра опасным для их жизни и здоровья. Прокуратура подала иск в суд. Суд принял решение приостановить деятельность предприятия до устранения всех выявленных недостатков.
Исполнять решение суда отправились судебные приставы. После возбуждения исполнительного производства судебный пристав выехал в торговый центр и опечатал его, приостановив деятельность предприятия, сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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