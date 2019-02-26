2019-02-26T08:41:41+03:00
Общество

В Чувашии под угрозой затопления 9 сел и деревень

Все они расположены в Батыревском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Весеннее половодье угрожает деревням и селам Батыревского района ЧувашииВесеннее половодье угрожает деревням и селам Батыревского района ЧувашииФото: Из материалов пресс-службы
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В Чувашии специалисты МЧС проводят подготовку к весеннему половодью. Пока по их оценке предстоящий паводок в республике ожидается не ниже объема прошлого года. Как полагает Гидрометцентра Чувашии, высота снежного покрова по республике составляет от 30 до 54 сантиметров, что повсеместно выше нормы от 5 до 30 см. Средний запас воды в снеге составляет 135%.

Сделанный спасателями прогноз в Батыревском районе занес в список "под угрозой затопления" девять сел и деревень: села Батырево, Туруново, Старые Тойси и Первомайское, деревни Малые Арабузи, Татарские Тимяши, Новое Бахтиярово, Старое Ахпердино и Тигашево. На территории этих поселений каких-либо опасных объектов – складов химудобрений и ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, нет.

В Батыревском районе республики находятся 55 гидротехнических сооружений. До наступления паводка всех их планируется проверить, очищены от наледи и ледяных пробок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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