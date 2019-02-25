Житель Казани задолжал миллион рублей по алиментам

СЕГОДНЯ 18:38 2019-02-25T18:38:41+03:00

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37-летнего жителя Казани признали виновным в уклонении от уплаты алиментов. С октября 2009 года по решению суда мужчина был обязан выплачивать средства на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако в период с августа 2014 года по декабрь 2018 года мужчина материальной помощи детям не оказывал.

При этом ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Долг по алиментам превысил 1 миллион рублей.

- Свою вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к 8 месяцам исправительных работ, с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Отметим, что приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU