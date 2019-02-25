В КФУ объявлена срочная вакцинация парней-студентов

СЕГОДНЯ 17:54 2019-02-25T17:54:14+03:00

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Казанский Федеральный Университет (КФУ) призывает всех своих сотрудников и студентов мужского пола пройти вакцинацию, которая состоится во вторник, 26 февраля, в 8.30 в студенческой поликлинике на Оренбургском тракте. Соответствующее распоряжение учащиеся вуза стали получать через своих старост 25 февраля.

Из собственных источников "КП-Казань" выяснила, что причина столь срочных мер - факт заболевания гепатитом А одного из сотрудников университета. В двух зданиях КФУ уже проведена санитарная обработка. На время проведения работ у студентов были отменены пары во втором высотном здании и центре информационных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU