2019-02-25T17:36:26+03:00
Общество

Автобусы вместо Привокзальной автостанции будут ходить с Пригородного автовокзала

Нововведение вступит в силу с 1 марта
Владимир КРУПСКИЙ
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Билеты также будут продаваться на вокзале.Билеты также будут продаваться на вокзале.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Жителей Чебоксар предупреждают об изменениях в межмуниципальном автобусном сообщении. Если раньше автобусы начинали свой путь с Пригородной автостанции, то теперь они будут отправляться с территории Пригородного автовокзала. Нововведение вступит в силу с 1 марта.

На Пригородном автовокзале также будет обеспечиваться прием автобусов, продажа билетов, посадка пассажиров и отправление автобусов в рейс, согласно расписанию.

С полным перечнем автобусов, которым предстоит сменить место дислокации можно будет ознакомиться на сайте городской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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