Автобусы вместо Привокзальной автостанции будут ходить с Пригородного автовокзала
Нововведение вступит в силу с 1 марта
Билеты также будут продаваться на вокзале.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Жителей Чебоксар предупреждают об изменениях в межмуниципальном автобусном сообщении. Если раньше автобусы начинали свой путь с Пригородной автостанции, то теперь они будут отправляться с территории Пригородного автовокзала. Нововведение вступит в силу с 1 марта.
На Пригородном автовокзале также будет обеспечиваться прием автобусов, продажа билетов, посадка пассажиров и отправление автобусов в рейс, согласно расписанию.
С полным перечнем автобусов, которым предстоит сменить место дислокации можно будет ознакомиться на сайте городской мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU