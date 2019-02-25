2019-02-25T17:14:28+03:00
Политика

И на «КАМАЗе» побывал, и в полиции: как прошла рабочая поездка Рустама Минниханова в Набережные Челны

Но основной его целью было участие в заседании, посвященном итогам социально-экономического развития города в 2018 году и задачам на 2019 год
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: официальный портал ТатарстанаФото: официальный портал Татарстана
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В понедельник, 25 февраля, сразу после Сабинского района глава Татарстана Рустам Минниханов направился в Набережные Челны. Несмотря на то, что основной целью президента было участие в заседании городского совета, посвященном итогам социально-экономического развития татарстанского Автограда в 2018 году и задачам на 2019 год, Минниханов успел побывать и в других местах города.

Так, сразу по прибытии глава республики побывал на прессово-рамном заводе «КАМАЗ», где сейчас реализуется проект «Локализация алюминиевых топливных баков для автомобилей «КАМАЗ» нового модельного ряда». Известно, что компания намерена отказаться от поставок импортных алюминиевых баков из Австрии, что станет еще одним шагом в реализации стратегии импортозамещения.

После Минниханов направился в отдел полиции «Автозаводский», чтобы оценить результаты ремонта здания. Здесь была обновлена мебель и проведены в порядок электропроводка, инженерные системы отопления, канализация, водоснабжение, покрытия полов, пожарная сигнализация, окна и двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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