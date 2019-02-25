2019-02-25T16:58:24+03:00
Происшествия

Пьяный житель Нижнекамска пырнул собутыльника ножницами

Злоумышленника задержали
Владимир КРУПСКИЙ
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Пострадавшего госпитализировали.Пострадавшего госпитализировали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшей ночью в ЦРБ Нижнекамска доставили 42-летнего жителя Камских полян. Мужчина был ранен острым предметом в область грудной клетки. Естественно, что врачи сообщили о пациенте в правоохранительные органы.

Прибывшим полицейским мужчина рассказал, что распивал спиртные напитки со своим приятелем. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой его знакомый схватил ножницы и нанес ему ранение.

Полицейские оперативно смогли задержать предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде неработающий ранее судимый 29-летний житель Нижнекамска. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пока задержанного отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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