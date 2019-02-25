Заболеваемость ОРВИ в Татарстане пошла на спад

СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-25T18:00:26+03:00

При этом, уровень заболеваемости все еще существенно выше эпидпорога

Изменить размер текста: A A

В Казани за прошедшую неделю зарегистрировано 12 тысяч 949 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель составил 104,8 на 10 тысяч населения, эпидпорог в столице Татарстана превышен на 32,5%.

В целом же в республике заболеваемость ОРВИ пошла на спад – заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 6,1%.

- За неделю зарегистрировано 29 тысяч 674 случаев ОРВИ, показатель составил 79,7 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога на 30,6%, - сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU