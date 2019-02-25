2019-02-25T18:00:26+03:00
Общество

Заболеваемость ОРВИ в Татарстане пошла на спад

При этом, уровень заболеваемости все еще существенно выше эпидпорога
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
Изменить размер текста:

В Казани за прошедшую неделю зарегистрировано 12 тысяч 949 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель составил 104,8 на 10 тысяч населения, эпидпорог в столице Татарстана превышен на 32,5%.

В целом же в республике заболеваемость ОРВИ пошла на спад – заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 6,1%.

- За неделю зарегистрировано 29 тысяч 674 случаев ОРВИ, показатель составил 79,7 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога на 30,6%, - сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Казани задолжал миллион рублей по алиментам
Из "Бегишево" вновь можно будет улететь на отдых в Тунис
В КФУ объявлена срочная вакцинация парней-студентов
Автобусы вместо Привокзальной автостанции будут ходить с Пригородного автовокзала
И на «КАМАЗе» побывал, и в полиции: как прошла рабочая поездка Рустама Минниханова в Набережные Челны
Пьяный житель Нижнекамска пырнул собутыльника ножницами
На освещение трех улиц в Чебоксарах выделят почти 30 миллионов рублей
ВТБ запустил рекламную кампанию и конкурс для малого и среднего предпринимательства
В Казани 26 февраля прогнозируют снег и до 8 градусов мороза
Ледовая арена в Юдино готова на 95%
В некоторых домах Казани позеленеет вода
В Татарстане пьяный пассажир такси отказался платить за поездку, напал на водителя и разгромил машину
Казань признали одним из самых театральных городов в стране
В Чувашии открыли православный храм, строительство которого началось в 2005 году
Сапожник из Казани шьет обувь для собаки, у которой на лапах нет подушечек
Казань попала в число самых популярных городов для путешествий на мартовские праздники
ВТБ развивает сотрудничество с группой KGK
В Казани во время пожара в многоэтажке пострадали два человека, эвакуировали шестерых
Шесть улиц Казани 26 февраля оставят без света