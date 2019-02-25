2019-02-25T16:50:25+03:00
Экономика

На освещение трех улиц в Чебоксарах выделят почти 30 миллионов рублей

Общая протяженность этих участков составит 7,6 километра
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что в текущем году в Чебоксарах фонари заработают на трех улицах. На 7,6 километра дорожного освещения из бюджета города будет потрачено порядка 29,5 миллионов рублей. Такую сумму называет пресс-служба администрации города.

В частности, речь идет о следующих участках: Хозяйственный проезд (0,7 километра от Марпосадского шоссе до Складского проезда), Кабельный проезд (1,8 километров от путепровода Мира до проезда Машиностроителей) и Алатырское шоссе (5 километров от улицы Хмельницкого до железно-дорожного переезда около трассы М7). Осветить эти дороги должны были еще в 2018 году, но тогда что-то не сложилось и задачу перенесли на 2019-ый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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