В Казани 26 февраля прогнозируют снег и до 8 градусов мороза

СЕГОДНЯ 15:58 2019-02-25T15:58:59+03:00

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Характер погоды на территории Казани в ближайшие сутки существенно не изменится. Так, 26 февраля, в столице Татарстана будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой мокрый снег, местами с моросью, на дорогах гололедица. Ночью ожидается слабая метель, ветер южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 8 градусов мороза. Днем будет чуть теплее. В среднем 3-5 градусов ниже нуля.

В целом по республике также ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой мокрый снег, местами с моросью. В некоторых районах слабая метель. Ветер южный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9 градусов мороза. При прояснениях до 14 градусов ниже нуля. Днем - от 1 до 6 градусов со знаком "минус".

ИСТОЧНИК KP.RU