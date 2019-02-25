Ледовая арена в Юдино готова на 95%

СЕГОДНЯ 15:19 2019-02-25T15:19:37+03:00

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Ледовая арена в поселке Юдино все ближе к открытию. Строительство спорткомплекса завершено на 95%. Об этом сообщил глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

На объекте уже установлена хоккейная коробка, ведется пуск и наладка компрессорной установки, монтируется все необходимое оборудование. По словам Сергея Миронова, открытие ледовой арены запланировано в марте текущего года. На площадке арены будет располагаться детско-юношеская спортивная школа «Ак Буре», где дети смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что новые спортивные объекты станут мощным импульсом в развитии спортивной жизни поселка.

- С ледовой ареной и возвращенным «Локомотивом» будут совершенно другие условия для занятий спортом. Юдино по обеспеченности спортивными сооружениями не будет уступать центру города. Это то, о чем мы говорили, что в Казани должны быть равнодоступные условия независимо от географии, - заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

ИСТОЧНИК KP.RU