2019-02-25T14:54:40+03:00
Общество

В некоторых домах Казани позеленеет вода

Это произойдет 4 и 11 марта
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Вещество не опасно для человека, так что казанцам не стоит переживатьВещество не опасно для человека, так что казанцам не стоит переживатьФото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Жителей Казани предупреждают о том, что из кранов в их квартирах может потечь зеленая вода. Все дело в том, что казанские тепловые сети будут вводить краситель зеленого цвета Уранин-А для определения мест утечки теплоносителя в сетевую воду магистральных тепловодов. 4 марта эту процедуру проведут на котельной «Азино», а 11 марта – на магистральных тепловодах от Казанской ТЭЦ-1.

Казанские тепловые сети просят жителей Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани при обнаружении «зеленой воды», в том числе из кранов горячего водоснабжения, сообщить в диспетчерскую службу предприятия по телефону: (843) 291-87-95.

Отметим, что волноваться жителям Казани не стоит. Уранин-А допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Казани задолжал миллион рублей по алиментам
Из "Бегишево" вновь можно будет улететь на отдых в Тунис
В КФУ объявлена срочная вакцинация парней-студентов
Автобусы вместо Привокзальной автостанции будут ходить с Пригородного автовокзала
И на «КАМАЗе» побывал, и в полиции: как прошла рабочая поездка Рустама Минниханова в Набережные Челны
Пьяный житель Нижнекамска пырнул собутыльника ножницами
На освещение трех улиц в Чебоксарах выделят почти 30 миллионов рублей
ВТБ запустил рекламную кампанию и конкурс для малого и среднего предпринимательства
Заболеваемость ОРВИ в Татарстане пошла на спад
В Казани 26 февраля прогнозируют снег и до 8 градусов мороза
Ледовая арена в Юдино готова на 95%
В Татарстане пьяный пассажир такси отказался платить за поездку, напал на водителя и разгромил машину
Казань признали одним из самых театральных городов в стране
В Чувашии открыли православный храм, строительство которого началось в 2005 году
Сапожник из Казани шьет обувь для собаки, у которой на лапах нет подушечек
Казань попала в число самых популярных городов для путешествий на мартовские праздники
ВТБ развивает сотрудничество с группой KGK
В Казани во время пожара в многоэтажке пострадали два человека, эвакуировали шестерых
Шесть улиц Казани 26 февраля оставят без света