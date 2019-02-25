В некоторых домах Казани позеленеет вода

СЕГОДНЯ 14:54 2019-02-25T14:54:40+03:00

Вещество не опасно для человека, так что казанцам не стоит переживать Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Жителей Казани предупреждают о том, что из кранов в их квартирах может потечь зеленая вода. Все дело в том, что казанские тепловые сети будут вводить краситель зеленого цвета Уранин-А для определения мест утечки теплоносителя в сетевую воду магистральных тепловодов. 4 марта эту процедуру проведут на котельной «Азино», а 11 марта – на магистральных тепловодах от Казанской ТЭЦ-1.

Казанские тепловые сети просят жителей Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани при обнаружении «зеленой воды», в том числе из кранов горячего водоснабжения, сообщить в диспетчерскую службу предприятия по телефону: (843) 291-87-95.

Отметим, что волноваться жителям Казани не стоит. Уранин-А допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU