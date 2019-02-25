2019-02-25T14:45:02+03:00
Происшествия

В Татарстане пьяный пассажир такси отказался платить за поездку, напал на водителя и разгромил машину

Ущерб автомобилю оценили в 116 тысяч рублей
Владимир КРУПСКИЙ
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На подмогу водителю прибежали очевидцы и помогли оттащить злоумышленника от машины.На подмогу водителю прибежали очевидцы и помогли оттащить злоумышленника от машины.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В полицию обратился 57-летний житель Альметьевска, который трудится таксистом. Он сообщил, что на него напал неадекватный пассажир и разбил его машину.

По словам потерпевшего, он сразу обратил внимание на то, что клиент находится в состоянии алкогольного опьянения, но не стал его высаживать и довез до адреса. Прибыв к месту назначения, клиент заявил, что не будет оплачивать проезд, дескать, цена завышена. Водитель, естественно, возмутился. после этого пассажир напал с кулаками на водителя, а следом взялся и за автомобиль. Он разбил оба зеркала заднего вида, оставил вмятины на дверях автомобиля.

На помощь водителю подбежали очевидцы всего происходящего и оттащили пьяного дебошира.

Нападавшим оказался 40-летний местный житель. Ущерб автомобилю от его действий эксперты оценили в 116 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Дебоширу грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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