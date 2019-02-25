2019-02-25T13:56:24+03:00
Общество

В Чувашии открыли православный храм, строительство которого началось в 2005 году

Первую литургию в новом храме отслужил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: shemur.cap.ruФото: shemur.cap.ru
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В субботу, 23 февраля, в селе Шемурша освятили церковь Рождества Христова, которую начали строить еще в 2005 году. Первую литургию в новом храме отслужил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, а его настоятелем стал протоиерей Николай Чувашов.

Известно, что первая церковь в этих краях была построена в 1749 году. Здание перестраивалось в 1803 и 1847 годах, а в 1891 году сгорело. Спустя год после несчастного случая, на общественных работах была построена новая деревянная церковь на каменном фундаменте. Она была закрыта в 1929 году, а ее здание не сохранилось.

После, церковная община вновь была зарегистрирована в 1991 году. Тогда под храм было переоборудовано старое деревянное здание Госбанка. И, наконец, в 2005 году началось строительство храма на новом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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