2019-02-25T13:46:17+03:00
Общество

Сапожник из Казани шьет обувь для собаки, у которой на лапах нет подушечек

Пока пес по кличке Тиамо не может наступать на лапы и, следовательно, нормально передвигаться
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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42-летний казанец Айрат Мухаметов уже много лет работает сапожником. За это время в его руках побывал не один десяток туфель, сапог и босоножек. Однако сейчас мужчина трудится над чем-то новым для себя: он изготавливает обувь для собаки.

Таким образом, Айрат решил помочь псу по кличке Тиамо, который не имеет подушечек на лапах. Этот дефект меняет животному нормально передвигаться. Неравнодушный казанец решил смастерить для Тиамо обувь, которая позволит собаке чувствовать себя полноценной.

Своеобразные сапожки должны быть готовы к концу этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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