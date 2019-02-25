Казань признали одним из самых театральных городов в стране

СЕГОДНЯ 14:11 2019-02-25T14:11:28+03:00

В число лауреатов также попали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск

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В год театра, которым официально объявлен 2019 год, аналитическое агентство ТурСтат по результатам анализа посещаемости театров и отзывов в интернете составило рейтинг самых театральных городов страны.

В их числе оказалась и Казань. Также в пятерку самых театральных городов России попали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

В список самых популярных театров Казани входят Татарский академический государственный театр оперы и балета имени М.Джалиля, Татарский государственный академический театр имени Г.Камала, Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.Качалова, Казанский театр юного зрителя, Татарский государственный театр кукол «Экият», Молодежный театр на Булаке и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU