В Казани во время пожара в многоэтажке пострадали два человека, эвакуировали шестерых

СЕГОДНЯ 12:53 2019-02-25T12:53:50+03:00

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Пожар в двухкомнатной квартире на восьмом этаже многоэтажного дома на улице Лушникова в Московском районе столицы Татарстана начался поздно вечером 24 февраля. В службу "112" в 23.00 позвонили жители дома и рассказали, что из окон и дверей квартиры на восьмом этаже валят густые клубы дыма. Часть жителей подъезда эвакуировалась самостоятельно, но оказались отрезанными от основных путей несколько человек на верхних этажах.

Огнеборцы из пожарно-спасательной части №3, включившись в аппараты на сжатом воздухе, по лестничному маршу спасли шесть человек. На них надели дыхательные маски спасательного устройства, только так их смогли вывести на свежий воздух.

- Площадь пожара составляла девять квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - 74-летняя женщина и 47-летний мужчина. Они успели надышаться едким дымом, с ожогами верхних дыхательных путей госпитализированы в БСМП. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU