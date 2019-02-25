Шесть улиц Казани 26 февраля оставят без света

СЕГОДНЯ 12:31 2019-02-25T12:31:13+03:00

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26 февраля в Казани вновь запланировано отключение электричества. На сей раз без света останутся жители некоторых домов, расположенных в Советском районе столицы Татарстана.

Так, с 9.00 до 18.00 света не будет в домах №№6, 9, 12 по улице Аделя Кутуя, а также по улицам Загоскина, Коринфского, Райская, Тенишева, Хлебникова.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU