Шесть улиц Казани 26 февраля оставят без света
Причина - плановый ремонт
Отключение света произойдет в Советском районе города.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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26 февраля в Казани вновь запланировано отключение электричества. На сей раз без света останутся жители некоторых домов, расположенных в Советском районе столицы Татарстана.
Так, с 9.00 до 18.00 света не будет в домах №№6, 9, 12 по улице Аделя Кутуя, а также по улицам Загоскина, Коринфского, Райская, Тенишева, Хлебникова.
Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU