Казань попала в число самых популярных городов для путешествий на мартовские праздники

СЕГОДНЯ 13:20 2019-02-25T13:20:28+03:00

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Казань вновь подтвердила свой туристический потенциал. Так, сервис бронирования отелей Tvil.ru на основе броней отелей и апартаментов туристами для проживания с 7 по 10 марта составил рейтинг самых популярных городов для путешествий на мартовских праздниках.

Рейтинг возглавили Санкт-Петербург и Москва. А вот на третьем месте расположилась Казань. В топ-5 российских городов также вошли Красноярск и Нижний Новгород.

ИСТОЧНИК KP.RU