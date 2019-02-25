Казань попала в число самых популярных городов для путешествий на мартовские праздники
Обогнали столицу Татарстана лишь Москва и Санкт-Петербург
Фото: мэрия Казани.
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Казань вновь подтвердила свой туристический потенциал. Так, сервис бронирования отелей Tvil.ru на основе броней отелей и апартаментов туристами для проживания с 7 по 10 марта составил рейтинг самых популярных городов для путешествий на мартовских праздниках.
Рейтинг возглавили Санкт-Петербург и Москва. А вот на третьем месте расположилась Казань. В топ-5 российских городов также вошли Красноярск и Нижний Новгород.
ИСТОЧНИК KP.RU