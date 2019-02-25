Глава Татарстана принял участие в открытии нового здания Сабинского аграрного колледжа

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-25T12:05:58+03:00

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Новую рабочую неделю президент Татарстана Рустам Минниахнов начал с рабочей поездки в Сабинский район. Там он в первую очередь побывал на открытии нового здания местного аграрного колледжа.

В ходе осмотра 13 аудитории и актового зала на 370 мест, Минниханов поблагодарил строителей за высокое качество выполненных работ и вручил руководству колледжа сертификат на приобретение необходимого оборудования. Не забыл глава республики отметить и тот факт, что некогда он и сам учился в этом учебном заведении, но его оснащение в то время было намного скромнее.

После, Рустам Минниханов посетил новый спортивный комплекс «Saba Arena». Здесь ему сообщили о планах открытия детско-юношеской спортивной школы «Саба Ракетка» по бадминтону, настольному теннису, фехтованию, шахматам, мини-футболу и волейболу.

ИСТОЧНИК KP.RU