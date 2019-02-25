"Приуныл": В Казани автобус остался без бампера, врезавшись в "коллегу"

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-25T11:30:34+03:00

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Утром 24 февраля в Казани произошла авария с участием пассажирского автобуса, а если быть точнее, то сразу двух. По словам очевидцев, водитель 30-го автобуса врезался в "коллегу" под №2.

На кадрах, выложенных свидетелями аварии в интернете, видно, что "двойка" почти не пострадала, а вот "тридцатке" досталось куда серьезнее. У автобуса разбито лобовое стекло и отвалился бампер. В соцсетях, рассмотрев фотографию "травмированного" автобуса сделали вывод, что он "приуныл".

Данных о пострадавших в данном ДТП нет. Впрочем, по словам очевидцев, "скорую помощь" на место аварии все же вызвали.

Фото: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU