В Казани женщина продает Библию 1700-го года выпуска за 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:50 2019-02-25T11:50:15+03:00

В книге не хватает нескольких страниц, но в целом, со слов продавца, она в хорошем состоянии

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На одном из сайтов объявлений появилась информация о продаже в Книги Священного писания 1700-го года издания. Библию в хорошем состоянии за 500 тысяч рублей предлагает жительница Казани Елена А.

- Книга в хорошем состоянии соответственно возрасту. Несколько страниц не хватает. Всё читабельно. Прекрасный экземпляр для коллекционеров, - сообщает женщина.

Несмотря на то, что объявлению всего пара дней, его посмотрели уже порядка 176 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU