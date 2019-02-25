2019-02-25T11:50:15+03:00
Общество

В Казани женщина продает Библию 1700-го года выпуска за 500 тысяч рублей

В книге не хватает нескольких страниц, но в целом, со слов продавца, она в хорошем состоянии
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Информация появилась на одном из сайтов объявленийИнформация появилась на одном из сайтов объявлений
Изменить размер текста:

На одном из сайтов объявлений появилась информация о продаже в Книги Священного писания 1700-го года издания. Библию в хорошем состоянии за 500 тысяч рублей предлагает жительница Казани Елена А.

- Книга в хорошем состоянии соответственно возрасту. Несколько страниц не хватает. Всё читабельно. Прекрасный экземпляр для коллекционеров, - сообщает женщина.

Несмотря на то, что объявлению всего пара дней, его посмотрели уже порядка 176 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Казань признали одним из самых театральных городов в стране
В Чувашии открыли православный храм, строительство которого началось в 2005 году
Сапожник из Казани шьет обувь для собаки, у которой на лапах нет подушечек
Казань попала в число самых популярных городов для путешествий на мартовские праздники
ВТБ развивает сотрудничество с группой KGK
В Казани во время пожара в многоэтажке пострадали два человека, эвакуировали шестерых
Шесть улиц Казани 26 февраля оставят без света
Глава Татарстана принял участие в открытии нового здания Сабинского аграрного колледжа
"Приуныл": В Казани автобус остался без бампера, врезавшись в "коллегу"
Не постеснялась даже девушка: В Татарстане бизнесмены прогулялись по парку в нижнем белье
В Казани скончался заслуженный деятель искусств Татарстана Роберт Копосов
В Татарстане неизвестные с помощью топора и кувалды проникли в офис и украли сейф с 5 миллионами рублей
В Татарстане угарным газом отравилась 17-летняя девушка
В Казани оценят качество оказания медицинских услуг
В Казани построят еще 15 спортплощадок
В Казани отремонтировали бассейн, оздоровительный лагерь и футбольное поле
В Казани сгорел шиномонтаж
В Казани ожидают приезд эшелона "Сирийский перелом"
В Казани обнаружили тело 84-летней пенсионерки
В Казани близнецы построили снежный танк
В Марий Эл госавтоинспекторы помогли вытащить "Газель" из сугроба
В Казани мать и ее 12-летний сын отравились угарным газом
Муфтию Татарстана вручили черный пояс по джиу-джитсу I дана
Самолет рейса "Казань-Москва" приземлился в Шереметьево с поломками шасси
В Чебоксарах мужчина ограбил женщину с коляской
В Татарстане пьяный отец взял на рыбалку 10-летнего сына, и они обморозились