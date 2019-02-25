Не постеснялась даже девушка: В Татарстане бизнесмены прогулялись по парку в нижнем белье

СЕГОДНЯ 11:11 2019-02-25T11:11:19+03:00

Свое небольшое путешествие они снимали на камеру мобильного телефона, а после выложили в соцсети

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В воскресенье, 24 февраля, жители Набережных Челнов в парке «Прибрежный» могли видеть троих мужчин и одну девушку, которые разгуливали исключительно в шортах. Позже выяснилось, это – местные предприниматели Андрей Блата и Илья Трубин со своими знакомыми.

Компания решила пройти порядка 5 километров, раздевшись, впервые. Их целью было изучение своего организма и просто хорошее времяпрепровождение. Известно, что свой путь четверо друзей начали с остановки «Лесной» и закончили в бане у родника, в котором окунулись. Отметим, что на температура на улице в этот день достигала 14 градусов со знаком минус.

Свое небольшое путешествие бизнесмены снимали на камеру, а после выложили в Inastagram.

- Идем уже минут 20, кайфуем. Ощущения непередаваемые. Нам уже и так не холодно. Такое ощущение, что люди одетые мерзнут сильнее, чем мы, - рассказывает Андрей Блата.

На протяжении всего пути компания неустанно приветствовала бегунов и призывала окружающих и своих зрителей присоединиться к их необычной прогулке.

ИСТОЧНИК KP.RU