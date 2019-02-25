В Казани скончался заслуженный деятель искусств Татарстана Роберт Копосов
Накануне, 24 февраля, в Казани скончался заслуженный деятель искусств Татарстана, бывший главный редактор городской студии кинохроники, организатор Клуба друзей кино и ведущий программы «Новое на киноэкранах» Роберт Копосов. О трагической новости в одной из социальных сетей сообщил его товарищ кинематографист Анис Привин.
- Вчера ушел от нас бывший главный редактор Казанской студии кинохроники Роберт Иванович Копосов. Многим из нас он дал путевку в жизнь. Мы будем помнить тебя, Роберт. И спасибо за все, - написан мужчина.
Известно, что Копосов скончался от продолжительной болезни, не дожив двух дней до своего 81-летия.
ИСТОЧНИК KP.RU