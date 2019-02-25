В Казани скончался заслуженный деятель искусств Татарстана Роберт Копосов

СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-25T10:53:20+03:00

Он умер от продолжительной болезни за два дня до своего 81-летия

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Накануне, 24 февраля, в Казани скончался заслуженный деятель искусств Татарстана, бывший главный редактор городской студии кинохроники, организатор Клуба друзей кино и ведущий программы «Новое на киноэкранах» Роберт Копосов. О трагической новости в одной из социальных сетей сообщил его товарищ кинематографист Анис Привин.

- Вчера ушел от нас бывший главный редактор Казанской студии кинохроники Роберт Иванович Копосов. Многим из нас он дал путевку в жизнь. Мы будем помнить тебя, Роберт. И спасибо за все, - написан мужчина.

Известно, что Копосов скончался от продолжительной болезни, не дожив двух дней до своего 81-летия.

ИСТОЧНИК KP.RU