В Татарстане неизвестные с помощью топора и кувалды проникли в офис и украли сейф с 5 миллионами рублей
Пока найти злоумышленников не удалось
Злоумышленники смогли украсть кругленькую сумму.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В полицию обратилась 41-летняя женщина, работающая директором одной из организаций Набережных Челнов. По ее словам, офис на улице Дорожной, в котором она работала, обокрали. Добычей злоумышленников стал металлический сейф, в котором находилось около 5 миллионов рублей.
По данным "Челнинских известий", кража произошла ночью 24 февраля в период с 1.00 до 2.00. Судя по оставленным отпечаткам, злоумышленников было двое. Они проникли в офис отогнув решетку и отжав раму окна.
С места происшествия в Набережных Челнах изъяты орудия взлома – кувалда и топор. Найти воров пока не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU