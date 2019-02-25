В Татарстане неизвестные с помощью топора и кувалды проникли в офис и украли сейф с 5 миллионами рублей

СЕГОДНЯ 09:57 2019-02-25T09:57:45+03:00

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В полицию обратилась 41-летняя женщина, работающая директором одной из организаций Набережных Челнов. По ее словам, офис на улице Дорожной, в котором она работала, обокрали. Добычей злоумышленников стал металлический сейф, в котором находилось около 5 миллионов рублей.

По данным "Челнинских известий", кража произошла ночью 24 февраля в период с 1.00 до 2.00. Судя по оставленным отпечаткам, злоумышленников было двое. Они проникли в офис отогнув решетку и отжав раму окна.

С места происшествия в Набережных Челнах изъяты орудия взлома – кувалда и топор. Найти воров пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU